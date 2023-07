CdS – il futsal | Shevchenko e la Premier

Leggi su justcalcio

Raccogliere l'eredità di Kim Minjae nel Napoli campione d'Italia? Improbabile per uno come Max Kilman. Ma non impossibile. E del resto, Kilman dell ' improbabile ha fatto una carriera. È l'unico giocatore nella storia dellaLeague ad avere collezionato presenze nella n azionale di calcetto (o): ben 25 in tutto. È il primo giocatore in 12 anni a fare il grande salto dal mondo dei dilettanti alla massima divisione inglese (l ' ultimo prima di lui? Tale Chris Smalling…). È uno che ha saputo unire gli studi e il calcio, laureandosi in economia e commercio a indirizzo sportivo. Kilman, le origini Kilman è nato a Londra, figlio di immigrati, nel 1997. Sia il padre che la madre hanno un genitore ucraino e un genitore russo. Da ...