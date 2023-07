Cava De’ Tirreni | continua l’azione di bonifica | eliminate 700 tonnellate di amianto

(Di martedì 4 luglio 2023) 700 ledieliminato dal territorio comunale dide’(SA). Finora. Un lavoro costante, iniziato nel 2015, con lo smantellamento e ladel campo container “Le Ginestre” di San Pietro. La missione è poi proseguita in questi anni con l’eliminazione dell’eternit e la definitiva demolizione di tutti i containers dai campi realizzati nel post terremoto del 1980. Un’opera di risanamento anche sociale e di rigenerazione urbana che ha visto non solo l’abbattimento dei prefabbricati, con il loro enorme carico di, ma anche nuove realizzazioni e riqualificazioni di aree per 40 anni degradate. Al posto dell’stanno sorgendo parchi urbani, impianti sportivi, centri di aggregazione. “Un impegno preso con la città, che abbiamo ...

