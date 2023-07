Cava de’ Tirreni | al via i lavori alla Badia

Leggi su zon

(Di martedì 4 luglio 2023) Sopralluogo nella giornata di ieri, 3 luglio, in via Morcaldi, del Sindaco dide’Vincenzo Servalli e del Vicesindaco Nunzio Senatore, per l’apertura del cantiere di iniziosulla strada provinciale 67 e il ripristino della viabilità verso l’Abbazia benedettina SS. Trinità, interrotta a causa di una frana lo scorso 25 marzo. La Provincia, infatti, dopo i ricorsi del proprietario del fondo franato, le denunce anche penali in corso, i pronunciamenti del Tar, l’intervento della Soprintendenza per la caduta dello storico muro di cinta del Borgo della, ha cantierato l’opera per liberare la strada, mettere in sicurezza il costone franato, aprire un varco per il passaggio di pedoni e veicoli e recuperare il materiale utilericostruzione del muro del XIII secolo ...