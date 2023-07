Castel Ritaldi | l’escursione a Castel San Giovanni chiude il primo Festival del SOL

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 4 luglio 2023) Ultima tappa deldiffuso del cammino in Umbria per la promozione turistica dei borghi dell’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino – I camminatori hanno scoperto il territorio e raggiunto la fortificazione risalente al XIV secolo Con l’ultima tappa di, che si è tenuta domenica 2 luglio, va in archivio la prima edizione deldel SOL (Sagrantino & Oil Land), l’evento che da marzo ai primi giorni di luglio ha visto realizzarsi 24 appuntamenti di ‘camminate appassolento’ alla scoperta dei borghi dentro e fuori le mura, per adulti e bambini, ideate dallo studio di comunicazione Faro labcreative e organizzate dall’associazione Asd/Aps Natural Slow Life, affiliata Csen Umbria, alla scoperta lenta delle bellezze naturali e delle attrazioni culturali degli otto ...