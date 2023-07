Casa Savoia compra il Portici | i tifosi | «Presenza indesiderata»

(Di martedì 4 luglio 2023)acquista il, squadra che milita in Serie D: un acquisto non gradito dai, che hanno manifestato insoddisfazione La Holding dellaReale, presieduta da Emanuele Filiberto, ha recentementeto il, squadra campana che milita in Serie D. L’acquisizione però non è andata a genio aidella squadra, che hanno affisso uno striscione molto eloquente contro la nuova proprietà sabauda. «Questa cordata appartiene ad unata da noi disprezzata, la vostrasarà sempre».

acquista il Portici, squadra che milita in Serie D: un acquisto non gradito dai tifosi, che hanno manifestato insoddisfazione La Holding dellaReale, presieduta da Emanuele ...Da qualche anno Emanuele Filiberto diha scoperto il calcio come imprenditore e non più come semplice tifoso. La suaReale Holding spa ha infatti acquisito due club campani che militano ......- Vittorio Emanuele , la moglie Marina Doria e il figlio Emanuele Filiberto - avvenuto a seguito del referendum del 1946 che trasforma l'Italia in una Repubblica. Vittorio compra unaa ...

Tomba Savoia, via il capo della Guardie Reali: “No agli ordini del Principe Affaritaliani.it

D iretta da Beatrice Borromeo Casiraghi, arriva finalmente su Netflix la docu-serie in tre puntate Il principe. Un ritratto fra luci e ombre della vita di Vittorio Emanuele di Savoia e delle vicende ...Su Netflix arriva "Il Principe", docuserie di Beatrice Borromeo sulle vicende di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d'Italia ...