Casa Bianca | la polvere bianca trovata è cocaina | mistero su chi l' abbia portata

(Di martedì 4 luglio 2023) L'episodio aveva portato a una breve evacuazione dell'edificio, ma il presidente Joe Biden non si trovava allanel momento in cui è statala. TI POTREBBE INTERESSARE

Un vero e proprio ribaltone inMediaset. La Rai ha già scelto la sostituta diBerlinguer per il martedì seraL'ultimo progetto che ha trovato anche l'appoggio dellaè quello SCoPEx . Si tratta di un progetto di geoingegneria solare che punta ad oscurare il sole impedendo ai raggi solari di ...L'episodio aveva portato a una breve evacuazione dell'edificio, ma il presidente Joe Biden non si trovava allanel momento in cui è stata trovata la polvere. TI POTREBBE INTERESSARESull’incidente indagano i Servizi segreti americani perché, al di là dell’allarme rientrato, dentro la Casa Bianca c’è qualcuno che ha ...La sostanza è stata trovata domenica nella biblioteca dell'edificio. Le autorità devono ancora stabilire chi possa averla portata, come e quando ...