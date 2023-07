Casa Bianca evacuata per una polvere ritrovata nell’edificio Poi l’allarme rientra | “È cocaina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) È bastata una polverinaa far scattare: domenica sera, 2 luglio, laè stata– anche se per breve tempo – dopo la scoperta di una sostanza sospetta, successivamente sottoposta alle analisi di laboratorio. Se non fosse che a un primo test preliminare l’alert era giàto, ingenerando però un’altra serie di interrogativi. Lainfatti non era né antrace né qualsiasi altra potenziale arma batteriologica, ma. Sull'”incidente”, riportato dal Washington Post, sono in corso attualmente le indagini dei Servizi Segreti americani, proprio perché al di là delto dentro lac’è qualcuno che ha introdotto della ...