Cartelle | multe e avvisi arriveranno via Pec da luglio | attenzione | puoi finire nei guai se fraintendi la novità

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 4 luglio 2023) Su molti siti sta girando una notizia che ha messo in allarme i contribuenti: pare che, da, si riceveranno solo via PEC. Ma è davvero così? Dal prossimo 6, secondo quanto rivelato da alcuni organi di stampa, sarebbe in programma l’entrata in vigore di un’importantissima: tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazioneai contribuenti via PEC. E ciò vorrebbe quindi dire che sarà presto introdotto l’obbligo, per tutti, di avere un indirizzo di posta certificata. Da luglia la Pubblica Amministrazione impone la PEC obbligatoria – ilovetrading.itCosa c’è di vero? L’informazione è reale e verificata. Per facilitare il dialogo tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dasono mutati i ...