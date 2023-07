Captain America | Brave New World | un video dal set svelerebbe un incredibile spoiler

Pochi giorni fa Marvel ha celebrato la fine delle riprese di: Brave New World , uno dei pochi progetti della compagnia in lavorazione nonostante lo sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of. E proprio dal set arriva un video ...Al contrario però di Iron Man ,e Thor , il gigante verde non ha un vero posto nella continuità del Cinematic Universe . Anzitutto, Edward Norton è stato sostituito da Mark ...: Brave New World, Anthony Mackie: "Di fronte a Harrison Ford ho scordato le mie battute" Mackie ha da poco terminato le riprese di: Brave New World , in cui lo vedremo ...

Captain America: Civil War, perché Steve Rogers non ha detto a Tony Stark che Bucky ha ucciso i suoi genitori Movieplayer

L'attore di Captain America solleva il dibattito sull'inclusione di personaggi di minoranza in saghe fantasy di successo.Anthony Mackie torna a parlare dell'inclusività nel mondo cinematografico. Nello specifico, questa volta decide di tirare in ballo le saghe fantasy.