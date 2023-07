Capelli rasati | dita rotte | giornalista russa e avvocato picchiati in Cecenia Faticano a muoversi e a parlare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) La foto pubblicata su telegram da Sergey Babinets, a capo di Komanda Protiv Pytok (“Squadra contro la tortura”, Crew Against Torture – Cat), la mostra su un letto di ospedale, o una barella, sporca e con entrambe le mani fasciate. LaYelena Milashina, nota per i suoi lavori per Novaya Gazeta e considerata l’erede di Anna Politkovskaya, è stata brutalmente aggrein, insieme all’Alexander Nemov. A scrivere di quanto accaduto ai due è The Moscow Times che cita denunce di Memorial e Crew Against Torture (Cat). I due erano arrivati a Grozny per seguire il processo contro Zarema Musaeva, madre di attivisti per i diritti umani ine moglie di un giudice federale arrestata nel 2022. Diversi uomini con il volto coperto, scrive Novaya Gazeta, hanno picchiato con mazze e ...