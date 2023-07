Cancro ai polmoni | il sottile segnale che puoi notare osservando le tue dita

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 4 luglio 2023) Ci sono sintomi meno noti delal polmone che è importante monitorare per una diagnosi tempestiva della malattia, in modo da aumentare le possibilità di sopravvivenza. Ilè un nemico insidioso, e non sempre si manifesta con sintomi evidenti ed eclatanti. Nel caso del tumore ai, undi avvertimento spesso trascurato può apparire nelledelle mani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su un dettaglio che può letteralmente cambiarvi la vita. Circa l’80% delle persone che ha presentato questa sintomatologia ha poi ricevuto una diagnosi diai. (Grantennistoscana.it)Se le vostreappaiono un po’ gonfie o più grasse del solito, specie alle estremità, dovreste accendere un campanello ...