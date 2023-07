Campi Flegrei | a giugno 880 scosse per il bradisismo

(Di martedì 4 luglio 2023) I sismi legati alaisono in aumento: 4.488 negli ultimi 12 mesi e ben 880 solo nell’ultimo mese di. Nella zona deila possibilità di un’eruzione a lungo termine è pari all’11%: nello specifico, un’eruzione esplosiva ‘piccola’ può essere ipotizzata intorno al 60%, ‘media’ al 25% e ‘grande’

Aumentano i fenomeni di bradisismo ai, aumenta la paura e l'ansia per un evento eruttivo di grave entità. Da un incontro tra istituzioni e cittadini promosso dal Comune di Pozzuoli, dal Dipartimento di Protezione Civile e ...'Il risultato che abbiamo raggiunto in sede Unesco è stato reso possibile anche dal prezioso lavoro svolto dal Parco archeologico deie della proficua collaborazione con i numerosi ...Nella zona deila possibilità di un'eruzione a lungo termine è pari all' 11% : nello specifico, un'eruzione esplosiva " piccola " può essere ipotizzata intorno al 60% , " media " al 25% e " grande " al ...

Bradisismo nella zona di Campi Flegrei, 880 scosse di terremoto solo a giugno RaiNews

NAPOLI (Di M.G. Narciso) - Un affaccio sul tramonto, vista lunga sul mare e calice alla mano in una esperienza immersiva da vivere in piena condivisione.I dati sullo stato del supervulcano dei Campi Flegrei sono stati evidenziati ieri durante un incontro tra istituzioni e cittadinanza promosso dal ...