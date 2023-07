... nonostante la presenza del marciapiede: la multa di 18 euro e 20 centesimi è stata inflitta per aver violato l'articolo del codice dellache regola il comportamento di chi va a piedi. A nulla ...... in una versione più estesa, Let the Music Play, una delle sue canzoni più amate dal vivo con un inciso memorabile, ci racconta un uomo (probabilmente Barry stesso) cheda solo per, ...Ai bordi dellaacqua e zanzare, qualcuno evoca persino i coccodrilli. All'improvviso alla ... Il ragno che cisopra come se fosse già casa sua è grosso e aggressivo, spero di non trovarne ...

Cammina in strada e non sotto il portico, multato a Bologna Espansione TV

Multato dalla polizia locale per aver camminato sulla strada in salita che porta alla basilica di San Luca, anziché sotto gli archi del portico più famoso di Bologna, meta di pellegrinaggi e passeggia ...... FERMO - Cammini. Rassegna di incontri al crocevia, e` organizzata da SpazioBetti, un progetto di riqualificazione urbana che si sviluppa a partire dall’opportunita` di recuperare l’edificio della ...