Caltanissetta | suicida una giovane romena | il suo ex la perseguitava dagli arresti domiciliari

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 28 giugno era andata a denunciare per stalking l’ex che aveva già fatto condannare a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte . Una richiesta d’aiuto quella di unadi 33 anni raccolta dalla Procura generale diche, ad aprile, aveva ottenuto la condanna dell’uomo. Il pg Fabiola Furnari, ritenendo il romeno pericoloso, ha chiesto e ottenuto in tempi record l’aggravamento della misura cautelare per l’imputato cheè finito in carcere. La celerità dell’intervento non ha scongiurato il peggio: la donna, 33enne, si èta temendo il ripetersi delle violenza. La vittima era stata legata sentimentalmente a lui per qualche mese nel 2020. Un rapporto difficile e conflittuale sfociato in ...