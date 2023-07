Calendario amichevoli Milan | programma | date | avversarie | quando si gioca

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilsi rimbocca le maniche e inizia i propri lavori in vista della Serie A 2023-2024. Dopo lo Scudetto del 2021-2022 e la stagione scorsa che ha portato i rossoneri fino alla semifinale di Champions League, va ad aprirsi un campionato di estrema importanza per la formazione allenata da mister Stefano Pioli. Il momento non è semplice. C’è stato unprima del 5 giugno 2023 e ce n’è un altro che sta prendendo forma dopo quella data. Quel 5 giugno, senza ombra di dubbio, ha segnato una pagina decisiva sia del calciomercato estivo del club rossonero, sia del suo futuro. Gerry Cardinale, il proprietario del, ha dato il benservito a Paolo Maldini e Frederic Massara in un colpo solo, sconvolgendo tutto l’ambiente del Diavolo e, di rimando, anche il calcio italiano nel suo complesso. A questo punto la dirigenza, rivoluzionata, ...