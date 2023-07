... di cui le opposizioni chiedono le dimissioni Una delle prime e più incisive proteste contro la 'performance' di Sgarbi era arrivata, peraltro, dal leader di Azione, Carlo, figlio della ...SiPannofino senior: "Meglio che mi limiti a fare il mestiere per cui sono portato: l'... Carlonel Rione Trevi. Fotografie di Cristiano Minichiello Leggi i commenti I commenti dei ...... c'era Vittorio Sgarbi che Giuli e Morgan hanno voluto come attore", siil critico d'arte. "... Per cui "non faccia come, stia dalla parte di Marinetti". Fatto sta che l'uscita del ...

Calenda difende la proposta di legge sul salario minimo. Il dibattito con il Foglio Il Foglio

“ Il salario minimo non è la panacea di tutti i mali . Noi portiamo avanti da sempre una battaglia contro l’irrigidimento dei contratti. Ma o ...Il sottosegretario alla Cultura: “Se mi venissero chieste le dimissioni per una cosa del genere il ministero della Cultura dovrebbe chiudere le porte per sempre. Sarebbe censura, vero fascismo” ...