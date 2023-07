Caldo africano feroce | picchi oltre i 40°C | cosa accade al meteo

AGI - Nei prossimi giorni Italia divisa in due con instabilità, acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni del Nord e sole prevalente al Centro - Sud. Ma con il fine settimana l'anticiclonesi espanderà sul Mediterraneo convogliando aria molto calda sulla penisola e facendo salire le temperature di diversi gradi, stabilmente al di sopra delle medie del periodo. Questo lo ...Al sud: sole prevalente e più. Tendenza: da venerdì avanza l'anticiclone, via via più soleggiato ed estremamentedappertutto. . . 4 luglio 2023Dalla prossima settimana torna l'anticiclone, ma non per tuttirecord ' La dichiarazione di El Nino da parte dell'Organizzazione meteorologica internazionale è il segnale ai governi ...

Previsioni meteo, da venerdì caldo africano: in Sardegna fino a 47 gradi la Repubblica

Da venerdì in poi impennata del caldo africano con valori ben superiori ai 40°C in alcune zone d'Italia: ecco le previsioni aggiornate e quanto potrebbe durare ...