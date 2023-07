Calciomercato | Stampa Il Bayern continua a corteggiare Kane

(Di martedì 4 luglio 2023) I tedeschi pronti a presentare al Tottenham una nuova offerta per l'attaccante. BERLINO (GERMANIA) - IlMonaco non molla la pista che porterebbe a Harry. Lo riferisce "Sky Germania", precisando che Karl-Heinz Rummenigge sta guidando l'assalto all'attaccante 29enne, capitano della Naziona

I tedeschi pronti a presentare al Tottenham una nuova offerta per l'attaccante. BERLINO (GERMANIA) - Il Bayern Monaco non molla la pista che porterebbe a Harry Kane. Lo riferisce "Sky Germania", ...... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 4 luglio 2023La rassegnadi.it vi ...... dal contratto con la squadra al rapporto con la, dalagli sponsor. È quindi chiaro come questi agenti influenzino in maniera determinante la compravendita di giocatori, avendo ...

Il West Ham va in Australia. Vlasic rimane a terra e aspetta l’affondo del Toro La Stampa

I tedeschi pronti a presentare al Tottenham una nuova offerta per l'attaccante.BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Bayern Monaco non molla la ...Su La Stampa - Linea verde Toro, occhi su Ranocchia, torna Pogba, selfie e autografi. I granata punterebbero su Filippo Ranocchia che viene corteggiato anche da Sassuolo ed Udinese. Per ...