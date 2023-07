Calciomercato oggi 4 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Sciolto il nodo gordiano Frattesi | andrà all’Inter

'Sensi Carboni Sìcon l'Inter abbiamo parlato un po' di tutto. Su Valentin posso dire che stiamo valutando se andare a giocare o restare. Per Sensi ci sono opportunità in Italia, non abbiamo ...Basta, perci fermiamo qui, a rimirar le stelle che incedono nel cielo all' imbrunire e ci ... solo un grande equipaggio di tifosi, avvezzi al mare mosso dei giorni di... Annotazioni ...... stando a El Chiringuito , si tratta di Xabi Alonso ,alla guida del Bayer Leverkusen .Il club spagnolo aveva terminato la Liga in settima posizione, ma il massimo organo europeo ha deciso di escluderlo per far pagare uno scandalo scommesse che ha coinvolto la società dieci anni fa. Il ...Si infiamma il calciomercato dell'Udinese: il nuovo attaccante sarà con ogni probabilità Lorenzo Lucca, in arrivo dal Pisa dopo il prestito all'Ajax ...