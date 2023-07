Calciomercato Napoli | Garcia traccia la via | ecco il suo pupillo

(Di martedì 4 luglio 2023) Scudetto e piccola rifondazione, tra calciatori appetiti dalla Premier League (o dai top club in giro per il mondo) e nuovi tasselli atti a migliorare una rosa, orfana di Luciano Spalletti, che dovrà aggrapparsi all’ex Roma Rudi. Ildelcampione d’Italia sarà oculato e attento, anche se l’addio a Cristiano Giuntoli potrebbe inserire un grande punto interrogativo sulla sua completa riuscita. Intanto, però, gli uomini delle trattative si muovono e avrebbero individuato un tassello da inserire: si tratta di Maxime Lopez, centrocampista attualmente in forza al Sassuolo che ha palesemente espresso il desiderio di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il giocatore piace al tecnico, ma la trattativa con i neroverdi deve ancora (realmente) cominciare., la voglia ...

Secondo quanto riportato da Tuttosport ilavrebbe offerto 25 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions. Secco 'no' da parte del Toro che ha rifiutato anche i 30 del ......, con le big italiane in marcia per i loro colpi. Il Milan si muove per Frattesi oltre a Reijnders, mentre l' Inter cerca l'accordo con il Chelsea per Lukaku . Non resta fermo il...SSC- Le prossime ore possono essere quelle delle visite mediche col Bayern per Kim Minjae e allora può arrivare l'accelerata di De Laurentiis per il sostituto. Quattro i nomi ...

Calciomercato Napoli, Osimhen: "Napoli scelta giusta, non vedo l'ora di ricominciare" Adnkronos

Il Napoli vuole blindare Victor Osimhen, capocannoniere della passata stagione di A. Molti dei progetti dei partenopei ruotano intorno all'attaccante ed è per questo motivo che vogliono tenerlo con lo ..."150 milioni di euro": deflagra la bomba Khvicha Kvaratsckhelia. Tifosi azzurri in allarme: ecco cosa sta succedendo ...