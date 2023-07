Calciomercato Milan | Oggi l' incontro decisivo - Top News

(Di martedì 4 luglio 2023) ... Napoli e Roma per arrivare a Davide Frattesi e per questo motivo sta provando a battere le rivali sul tempo, anticipando l'con il Sassuolo, infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta ...

Commenta per primo Ruben Loftus - Cheek raccoglie l'eredità di Sandro Tonali . Ilha svelato tramite un post sui social il numero di maglia scelto dall'ex centrocampista del Chelsea: indosserà la 8 , libera dopo il trasferimento record del centrocampista italiano al Newcastle,...... ma a partire dal 1 settembre, quando ilsi chiuderà. Ciò che ci preoccupa è che ... Ildella scorsa stagione lo ha dimostrato. E questo sarà il vero banco di prova di Furlani e ...: Le ultime su Davide Frattesi, Inter non più favorita, Roma e Napoli vigili Solo pochi giorni ... sembrava in pole per l'assalto a Frattesi, ma le cose cambiano velocemente nele la ...

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Quella appena incominciata passerà alla storia d ...Da pochi giorni siamo ufficialmente entrati nella sessione estiva del calciomercato, in vista della prossima Serie A 2023-2024. Le 20 squadre del massimo campionato di calcio iniziano a muoversi tra p ...