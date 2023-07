Calciomercato Milan – Ecco l’offerta dei rossoneri per Frattesi

(Di martedì 4 luglio 2023) Davide, obiettivo didel, può passare in rossonero in estate? Il Diavolo proverà a convincere il Sassuolo così

Gianluigi Donnarumma (LaPresse) -.itRavanelli ha infatti ricordato l'episodio a TV PLAY: 'La Juve si deve mangiare le mani per non aver preso Donnarumma. Prima di andare al, venne ...... è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di. Di seguito, un estratto ... Può servire alla Roma, al ruolo di mezzala per l'Inter ed anche al. Oggie Sassuolo si vedono e ...Sampdoria: c'è anche Soriano. A proposito di suggestioni: Roberto Soriano a Genova ha ... è un nome che piace, così come quello di Marco Nasti, di proprietà dele rientrato dal ...

Sky - Milan, domani sera i rossoneri incontreranno il Sassuolo per Frattesi Milan News

Calciomercato Milan, si scalda la pista Frattesi: già oggi i rossoneri potrebbero chiudere l'accordo per il sostituto di Tonali.In casa Atalanta c'è un giocatore che sta attirando l'attenzione delle big e si tratta di Giorgio Scalvini. Il ...