Calciomercato Milan – De Ketelaere in bilico | sirene in Premier League

(Di martedì 4 luglio 2023) Charles De, attaccante del, può andare via nelestivo. Sembra non rientrare più nei piani tecnici del club

... come dimostra l'interesse dell'Empoli confermato dal presidente Corsi a.com . Colombo quindi può diventare la carta da giocarsi per arrivare a Frattesi, ma a quali condizioni Il...Commenta per primo Il Villarreal ha chiuso l'arrivo dell'attaccante cileno Ben Brereton Diaz, seguito in passato dal. Era in scadenza con il Blackburn Rovers...., Roma e Napoli su tutte. Una situazione che sta spingendo Beppe Marotta a seguire altre ...riscatto con l'inserimento di una contropartita tecnica (Fabbian piace a mister Gasperini)...

Tijjani Reijnders è un obiettivo concreto del Milan per la linea mediana. Dopo aver chiuso in uscita Sandro Tonali al Newcastle e in entrata Loftus-Cheeck dal Chelsea, il Milan starebbe pensando a ...Londra chiama e l'Italia, purtroppo, risponde. La capitale inglese, fulcro del calcio Mondiale viste le innumerevoli squadre che giocano lì, è quella che mette ...