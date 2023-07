Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Guler è vicino al Barcellona”

Salutato Sportiello andato ala parametro zero - sarà il vice Maignan - in nerazzurro è rimasto Musso che si gioca il posto da titolare con Carnesecchi rientrato dal prestito alla Cremonese . ...Marash Kumbulla 26.5 milioniL'esperienza di Kumbulla con la maglia della Roma ha avuto alti e bassi culminati, purtroppo per il giocatore, con il brutto infortunio subito in casa contro il. ...Interessati all'exci sono, al momento, gli arabi dell'Al - Hilal. Più defilata, invece, l'Inter, alla quale è stato accostato Kessié negli ultimi tempi. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 04 - ...

Calciomercato news, le ultime trattative in diretta: Milan a un passo da Reijnders, Giuntoli fissa gli obiettivi per la Juve Sport Fanpage

Ecco le prime parole a Milan TV di Ruben Loftus-Cheek da nuovo giocatore rossonero: "E' una sensazione speciale. Inizio un nuovo capitolo. Ho passato 20 anni al Chelsea, perciò ...Sabato 1° luglio è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo. Il Milan ne sarà protagonista. Il LIVE con tutte le news sui rossoneri +++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++ — ORE 15 ...