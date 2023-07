Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Due ostacoli per Morata”

(Di martedì 4 luglio 2023) Álvaroè il primo obiettivo delper l'attacco in questoestivo. Ma per arrivare allo spagnolo ci sarà da sudare

...inattesa di poter arrivare all'ex Eintracht a parametro zero dopo l'affare saltato col... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 4 luglio 2023'Ilaveva deciso di chiudere la mia esperienza in rossonero dopo sette anni, e mi ha ceduto al Vicenza a titolo definitivo. Io che potevo fare Mi sono rimboccato le maniche. I dirigenti ...... la rubrica di.com che va alla scoperta dei protagonisti del calcio, tra Serie A e affini. Oggi i riflettori sono puntati su Samuel Chukwueze, il nigeriano puntato dalper ...

SportMediaset - Milan, è il giorno dell'incontro per Frattesi. Ecco l'offerta rosonera: 20 milioni... Milan News

Calciomercato Inter: L’Al Nassr si fionda su Onana e sfida lo United. Per il centrocampo nerazzurro spunta i nomi di Kamada, Koopmeiners e Samardzic.L'Arabia Saudita continua a fare spese in Europa: ecco il prossimo big destinato a trasferirsi in Medio Oriente.