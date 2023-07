Calciomercato Milan – Dalla Romania | “Tre di Serie A su Tatarusanu”

Il numero uno doriano ha messo gli occhi su Milano: gli scout genovesi stanno seguendo, oltre a Mulattieri dell'Inter , anche baby attaccante di proprietà delMarco Nasti . Si tratta di una ...Il mercato si scalda, non solo quello europeo, scandito dai colpi delle grandi inglesi, ma anche in Italia. Ilpuò spendere l'assegno incassato per Tonali, l'Inter deve sostituire Brozovic, la Juventus per rialzarsi. Tutte le notizie in tempo reale. Punti chiave 10:06 Chelsea, offerta di 40 milioni di ...Patrick Vieira è il nuovo allenatore dei francesi dello Strasburgo Ultime news sul. Ufficializzato il passaggio di Brozovic all'Al Nassr, nero su bianco anche il ... L'ex di Juve,, ...

Milan, Tonali è già dimenticato: pronti 19 milioni CalcioMercato.it

È post Skriniar cercasi in casa Inter, che ora pone gli occhi su Merih Demiral: dopo il turco pronto l'affondo per Davide Frattesi e Romelu Lukaku ...Con l’estate, arrivano anche i giri di valzer sul fronte mercato. Non solo addii e partenze per il Torino, che si trova a dover gestire diverse situazioni. Ci sono infatti giocatori di rientro dai pre ...