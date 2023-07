Calciomercato Milan – Attacco | Dia il nome nuovo | clausola sostenibile

Il numero uno doriano ha messo gli occhi su Milano: gli scout genovesi stanno seguendo, oltre a Mulattieri dell'Inter , anche baby attaccante di proprietà delMarco Nasti . Si tratta di una ...Il mercato si scalda, non solo quello europeo, scandito dai colpi delle grandi inglesi, ma anche in Italia. Ilpuò spendere l'assegno incassato per Tonali, l'Inter deve sostituire Brozovic, la Juventus per rialzarsi. Tutte le notizie in tempo reale. Punti chiave 10:06 Chelsea, offerta di 40 milioni di ...Patrick Vieira è il nuovo allenatore dei francesi dello Strasburgo Ultime news sul. Ufficializzato il passaggio di Brozovic all'Al Nassr, nero su bianco anche il ... L'ex di Juve,, ...

Milan, conosciamo Tijjani Reinders. L'olandese ha stregato Geoffrey Moncada e Stefano Pioli, si tratta con l'Az Alkmaar e le sensazioni sono positive, ...Silvio Berlusconi è uscito indenne dall’ultima indagine sulla cessione del club rossonero. Ma l’origine dei soldi versati dall’imprenditore cinese Yonghong ...