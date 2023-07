Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Commenta per primo Sono giorni caldi per il mercato dell'Udinese. Più in uscita che in entrata, dove si registra l'interesse di Inter,e Napoli per Samardzic . Per il talento serbo - tedesco si sono mossi concretamente i neroazzurri, tanto che mercoledì è in programma a Milano un primo incontro tra le parti. Per liberare il ...Dusan Vlahovic (LaPresse) -.itL'ex bianconero si è sofferma proprio sul futuro del ... Prima che andasse al, fece un provino a Torino, io allenavo i '99. Facemmo la relazione e ...Commenta per primo Dopo il prestito al Renate in Serie C, il difensore del Bologna, Matteo Angeli (classe 2002 scuola) si appresta a essere girato con la stessa formula al Cittadella in Serie B.

Le notizie di calciomercato del 3 luglio 2023 Sport Fanpage

Inter che ha chiesto Carnesecchi all'Atalanta e Frattesi al Sassuolo (sul quale c'è anche il Milan). Occhio ai rossoneri perchè stanno per fare un colpaccio in avanti. In settimana primo vero contatto ...Milan, si entra nel vivo per il forte centrocampista olandese. Vediamo i dettagli della trattativa. L’intenzione è di chiudere in tempi brevissimi ...