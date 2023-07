Calciomercato | ManUtd Visite mediche per Mount | a breve la firma

Il giocatore passerà dal Chelsea ai red devils per circa 65 milioni di euro. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Mason Mount è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Il ...Il francese in vendita se non rinnova PARIGI (FRANCIA) - Al Paris Saint Germain sperano ancora che Kylian Mbappè ci ripensi ma se nelle prossime settimane il giocatore non attiverà la clausola per ...Proposti 64 milioni più bonus, i Blues ne chiedono 68+7 LONDRA (INGHILTERRA) - Se il Manchester United vuole Mason Mount, allora deve alzare ancora la posta. Secondo la "Espn", il Chelsea avrebbe ...

Calciomercato: ManUtd. Stampa, pronta offerta da 52 mln per Pickford Tiscali

Il giocatore passerà dal Chelsea ai red devils per circa 65 milioni di euro.MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Mason Mount è sempre più vicino ...Secondo quanto riportato da TgrRaiToscana il Manchester United ha proposto un'offerta irrinunciabile al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat (stipendio raddoppiato).