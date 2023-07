Calciomercato Lecce | Corvino rinforza il centrocampo | doppio affare con l’Inter

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilcontinua a lavorare per completare l’organico e consegnare al neo mister D’Aversa una rosa che possa competere al meglio nella prossima stagione di Serie A. I giallorossi hanno scelto l’ex tecnico del Parma anche in virtù della sua propensione a lanciare fin da subito i giovani calciatori nella mischia. I salentini, per questo, al momento sono alla ricerca di qualche giovane profilo da inserire in rosa, che possa integrarsi in maniera perfetta anche coi giocatori più esperti. Il direttore sportivopunta soprattutto are il: sotto quest’ottica, potrebbe concretizzarsi uncon. Fabbian-Reggina (credit: pagina Facebook Inter)incontra ...

Commenta per primo Il responsabile dell'area tecnica delPantaleo Corvino ha risposto ad alcune domande di mercato in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Roberto D'Aversa: ' Un ritorno di Umtiti da svincolato ...... poi, a qualche approfondimento su vari aspetti della società del: presente, futuro e soprattutto. PAROLA A CORVINO - Il direttore Pantaleo Corvino analizza a tutto tondo più ...Commenta per primo Ilha presentato in conferenza il suo nuovo allenatore, Roberto D'Aversa . 'Sono felice di essere il rappresentante di un club così importante, proveniente da due stagioni importanti. Non vedo l'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il nuovo tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa: “Ringrazio subito il presidente per la scelta ricaduta su di me. Non vedo l’ora di scendere in campo. Il calcio oggi viene visto come azienda, con tutti i ...