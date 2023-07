Calciomercato Juve | così può risparmiare quasi 40 milioni

Con i mancati rinnovi di contratto di Cuadrado e Di Maria e la decisione di non riscattare Paredes dal Psg, laha già risparmiato 18 milioni di euro di ingaggi. La strategia diadesso punta a cedere gli esuberi per risparmiarne altri 21. Guarda il ......entro fine mese a disposizione di Allegri e partecipare alla tournée negli Stati Uniti dove laincrocerà Barcellona, Real Madrid e Milan. Sergej Milinkovic - Savic (LaPresse) -Juventus e Inter, Chelsea lontano per Milinkovic - SavicLapotrebbe dare il via libera per l'... Milinkovic - Savic (LaPresse) -.itAltrimenti, la società bianconera metterebbe da ...

Cristiano Giuntoli alla Juventus, il primo giorno: ecco il suo piano per il calciomercato Corriere della Sera

La Juventus ha dato il via a una vera e propria asta anticipata per il goleador danese, lo United potrebbe già fare l’affondo vincente Respinta un’offerta da 35 milioni, l’Atalanta è pronta a rigettar ...Dopo le vicissitudini extra campo e una stagione deludente, la Juventus volta pagina e prepara la prossima stagione. Luglio è iniziato e la fase di temporeggiamento sul calciomercato tipica di giugno ...