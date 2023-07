Calciomercato Inter | nelle prossime ore si chiude per Frattesi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023), nonostante l’inserimento del Milan è quasi fatta per: tra oggi e domani siSecondo quanto riportato da Di Marzio, l’oggi o domani potrebbe addiritturare una volta per tutte la questione. Non è bastato l’inserimento del Milan, e i nerazzurri si ritrovano la strada spianata per il centrocampista del Sassuolo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM