Calciomercato | il Bayern Monaco continua sondare la pista Kane

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) Illa sua ricerca dell’attaccante in vista della prossima stagione calcistica, con la Bundesliga al via tra circa un mese. In queste settimane si è parlato di Osimhen, di Vlahovic, ma un nome che resta sempre molto caldo è quello di Harry. Secondo quanto riferito da Sky Deutschland è Karl-Heinz Rummenigge in prima persona a guidare l’assalto al centravanti del Tottenham. Ilstarebbe cercando di capire la volontà degli Spurs, ovvero se vendere o menoin questa estate, per non perderlo poi a parametro zero dato il contratto in scadenza tra dodici mesi. I bavaresi sperano di poter ingaggiaregià nel corso di quest’estate ma nel caso la trattative non dovesse andare in porto, potrebbero anche aspettare il 2024. SportFace.