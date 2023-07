Calciomercato Fiorentina | si studia l’offerta per Dia

(Di martedì 4 luglio 2023), i Viola vogliono sfruttare i buoni rapporti con la Salernitana per piazzare il colpo Dia Laha scelto il suo nome per l’attacco ed è Boulaye Dia della Salernitana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i viola vogliono sfruttare i buoni rapporti con la squadra di Iervolino. Nonostante la clausola rescissoria da 25 milioni, i toscani pensano ad inserire una contropartita tecnica: Ikone e Sottil i nomi più gettonati.

gli indiziati principali ad andare via sono proprio l'esterno e il bomber ex. Difficile ... A parlarne, intervenuto a.it su Tv Play è il giornalista della Gazzetta dello Sport ...Commenta per primo Secondo quanto racconta l'emittente valenciana Radio Esport , il Valencia è pronto a tornare alla carica per Lucas Martinez Quarta , dopo gli interessamenti di diversi mesi fa. Il ...

Fiorentina, definito il futuro di Bianco. Per lui una big di Serie B Calciomercato.com

La Juventus al bivio per il calciomercato e il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: una cessione è decisa ...Con l'arrivo di luglio il calciomercato è entrato nel vivo. Sono giorni frenetici per le 20 squadre di Serie A, che stanno trovando il modo migliore per rinforzarsi in vista della prossima stagione te ...