Calciomercato | Everton e Aston Villa su Gnonto

(Di martedì 4 luglio 2023) Wilfred, punta della nazionale italiana, lascerà il Leeds: in Inghilterra c’è l’interesse diWilfredquest’estate lascerà il Leeds, retrocesso in Championship, ma il suo futuro potrebbe essere ancora all’estero. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti l’azzurro piace in Premier League, dovelo seguono, i Toffees con maggiore insitenza, ma anche in Germania: il Friburgo sarebbe interessato all’acquisto.

Wilfried Gnonto e Roberto Mancini © LaPresse -.itNel nostro campionato, come lo ... Ma al momento, la squadra che sembra in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni pare l'. In ...... è finito nel mirino di diversi club, come ha assicurato Mohamed El Assy, il presidente della società spagnola , a Diario de Almeria .: 'Non c'è solo l'. Ufficialmente ci sono tre club ...

