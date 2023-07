Calciomercato | duello con il Milan | arriva subito in Serie A

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilè sempre molto attivo per preparare l’assalto, ma attenzione alla big dellaA:da urlo per un colpo in attacco decisivo Saranno settimane intense in casa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Juventus, è partito ilcontro il Napoli sul mercato. Giuntoli adesso vuole prendere gli obiettivi della sua ex squadra L'addio del Napoli, questo ufficiale, ha dato il via libera ...- infinito - (©LaPresse) -.itLa prima sfida di questa lunga estate è stata portata a casa dai nerazzurri, che con un vero e proprio blitz hanno messo le mani su Marcus Thuram. L'...Commenta per primo Milan e Fiorentina si stanno dando battaglia per il centrocampista del Lecce , Morten Hjulmand . Più distante la Juventus che ha virato su altri obiettivi. Lo riporta VN

Milan e Fiorentina: duello per un centrocampista | Mercato ... Calciomercato.com

Bonucci sempre più lontano dalla Juventus. E il suo futuro potrebbe essere addirittura in serie B. Un suo ex compagno di Nazionale ci sta pensando. La Juventus non fa mistero di voler svecchiare l'org ...Calciomercato Roma, la linea telefonica che collega la Capitale all'Inghilterra è rovente: in ballo, oltre all'acquisto di Llorente, c'è un altro giocatore.