(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDieci divieto di accesso ad una manifestazione sportiva () sono stati notificati dalla Polizia di Stato ad altrettante persone su disposizione della questore di. Uno, della durata di un anno, è stato notificato a un 32enne che lo scorso 21 maggio, nello stadio “Maradona”, in occasione di, è stato denunciato per scavalcamento da un settore all’altro. Altri tre, per periodi da uno a 4 anni, sono stati emessi in relazione alla partita diIschiaUnited dello scorso 2 aprile, disputata nello stadio “Mazzella” di Ischia: una è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, mentre le altre due, rispettivamente allenatore e calciatore dell’Ischia, ...

Calcio, piovono Daspo nel napoletano: uno anche per Napoli-Inter anteprima24.it

