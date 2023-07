Calcio | Liga L' 11 8 il via con l' anticipo | il 12 debutto Real a Bilbao

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Esordio in trasferta anche per i campioni in carica del Barcellona MADRID (SPAGNA) - Tutto pronto in Spagna per l'inizio della2023/2024. Si parte venerdì 11 agosto con l'tra Almeria e Rayo Vallecano alle 19.30, a seguire alle 21.30 Siviglia-Valencia. Sabato 12 agosto tre sfide, con il