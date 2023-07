Calcio | Frattesi verso l' Inter | c' è l' accoro tra i nerazzurri e il Sassuolo

(Di martedì 4 luglio 2023) Milano, 4 lug. - (Adnkronos) - L'ha Davidein pugno. I, dopo aver raggiunto l'accordo verbale con il, secondo quanto riporta Sky Sport, contano di chiudere l'operazione nelle prossime ore (tra martedì sera e la giornata di mercoledì) nonostante il tentativo forte del Milan. I rossoneri, infatti, martedì a pranzo hanno incontrato i neroverdi e l'agente del calciatore: tentativo concreto, ma hanno compreso che il margine di manovra era limitato visto l'accordo tra. Anche il Napoli ha provato a inserirsi chiedendo informazioni per il giocatore, ma gli emiliani avevano dato la loro parola all'e il giocatore (che gradisce da tempo questa destinazione) aveva espresso la sua priorità. Operazione che dovrebbe essere ...

L' Inter esono più vicini che mai. Il club nerazzurro e il Sassuolo hanno trovato un accordo verbale per la cessione del centrocampista di Fidene . L'operazione si potrebbe chiudere nelle prossime ore, ...Mercato Napoli, tentativo in extremis perI nerazzurri hanno trovato un accordo verbale con il Sassuolo e vogliono chiudere nelle prossime 24/48 ore così da non perdere il vantaggio ...Napoli e Milan tagliati fuori Mg Reggio Emilia 17/02/2023 - campionato diserie A / Sassuolo - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Davide- Stanislav Lobotka Il ...

Calciomercato: United, offerta per Kane. Inter, Frattesi a un passo. Lazio, Pedro rinnova la Repubblica

Con Frattesi praticamente sfumato, in procinto di passare all'Inter, ora la Roma si muove per rinforzare il centrocampo sondando il terreno delle alternative all'ex centrocampista delle giovanili gial ...Dopo un giugno che ha scosso e sconvolto nei piani dirigenziali con gli addi di Maldini e Massara e la cessione per circa 80 milioni di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan vuole attivare con forza il ...