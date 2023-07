Calcio | Brasile Per Neymar multe da 3 milioni per reati ambientali

(Di martedì 4 luglio 2023) Nella proprietà dell'asso verdeoro "bloccati" un lago artificiale e una spiaggia. RIO DE JANEIRO () - Ancora guai per. Il giocatore sudamericano, fermo da marzo, dopo un'operazione alla caviglia destra, è stato multato in. L'attaccante del PSG dovrà pagare 3di euro per

Un procuratore in Brasile ha comminato una sanzione da 3,3 milioni di dollari al calciatore Neymar per aver costruito un lago artificiale nella sua villa ...Nella proprietà dell'asso verdeoro 'bloccati' un lago artificiale e una spiaggia.RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Ancora guai per Neymar.