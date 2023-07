Calcio | Atalanta Percassi Samaden è un grande acquisto di mercato

(Di martedì 4 luglio 2023) "Roberto è considerato il miglior dirigente italiano a livello giovanile", spiega l'ad nerazzurro BERGAMO - "Oggi è una giornata importante per l'. In questi mesi da quando Maurizio Costanzi, che ringrazio enormemente per il lavoro svolto, mi ha comunicato di volersi prendere una pausa, la p

... soprattutto visti quelli che sono i progetti che l'ha sui giovani. Ho sempre detto che è ... Chiaramente oggi si parla di undiverso, e gli stessi ragazzi sono totalmente diversi. ...Lo ha dichiarato l'ad dell', Luca Percassi , durante la presentazione di Roberto Samaden, nuovo responsabile del settore giovanile nerazzurro. 'Sono onorato di questa opportunità, ringrazio ...... il nuovo obbiettivo sarebbe Teun Koopmeiners dell '. Il centrocampista olandese ha un valore che si aggira intorno ai 35 - 40 milioni secondo i bergamaschi ma l'Inter punterebbe ad un ...

LIVE mercato: Kolasinac all'Atalanta. Brescianini e Cuni al Frosinone La Gazzetta dello Sport

Comunicate le promozioni degli arbitri dalla CAN C alla CAN, che si occupa delle prime due categorie, c’è anche il bergamasco Il bergamasco Kevin Bonacina, l’arbitro finito al centro delle polemiche d ...L’Ad Luca Percassi “Costanzi mi aveva comunicato di volersi prendere una pausa, e quindi mi sono subito preoccupato di andare a ricercare qualcuno che fosse adeguato a quello che vediamo come ruolo pr ...