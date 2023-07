Usando una metafora calcistica, è quello che facevo anche in campo: creare le opportunità per i miei compagni", ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio, che poi ha ...La festa di Forte dei Marmi e i volti noti del. Forte dei Marmi, terra d'estate e di vip, ... Demetrio, Riccardo Saponara, Alberigo Evani, Riccardo Montolivo e Marco di Vaio . La ...... ma per rendere l'idea del pasticcio in cui si è cacciato Loftus - Cheek basta pronunciarne alcuni: Daniele Massaro (1988/89), Frank Rijkaard (1988/89, 1992/93), Demetrio(1994/95), ...

Calcio: Albertini, 'nuovi criteri per la Scuola Allenatori' - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della Figc ha indicato le nuove linee guida da seguire nei bandi di partecipazione alla Scuola Allenatori, dando maggiore importanza ...Il centrocampista inglese giocherà con il numero lasciato libero da Sandro. Lunedì prossimo primo allenamento della stagione a Milanello ...