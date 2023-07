Cagliari Anacronistico | il primo singolo degli Alma in radio dal 7 luglio

(Di martedì 4 luglio 2023) La bandtana fresca di formazione si affaccia al panorama musicale nazionale con uncarico di energia e dallo stile fresco e originale.contempla un mondo analogico che sbiadisce con l’avanzare della digitalizzazione, dove ci si volge con un po’ di nostalgia agli anni ’80 ’90, ma con tanta ironia e goliardia.dà spazio all’eccezionale orchestrazione di un gruppo polistrumentista, capace di somministrare tanta musicalità e numerose parole racchiuse in pochissimi minuti. Insomma, un anacronismo che non ha in questo caso il senso di qualcosa di “superato”, bensì decisamente moderno e all’avanguardia. Un modo di fare musica che sorprende e coinvolge con un tema molto delicato anche se raccontato con ironia. “Sta iniziando una nuova fase della nostra carriera e questo pezzo è ...

advertisement '' il primo singolo della band cagliaritana Alma in radio dal 7 luglio ... è girato in alcune zone di, tra cui ilvecchio stadio ormai abbandonato Sant'Elia. ' Nel ...advertisement '' il primo singolo della band cagliaritana Alma in radio dal 7 luglio ... è girato in alcune zone di, tra cui ilvecchio stadio ormai abbandonato Sant'Elia. ' Nel ...

“Anacronistico" è il primo singolo degli Alma Inside Music & Movies

"Anacronistico" il primo singolo della band cagliaritana Alma in radio dal 7 luglio. La band cagliaritana fresca di formazione si ...