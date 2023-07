Cade un elicottero sul Monte Rosa | feriti i 5 passeggeri

A bordo dell'ci sarebbero state 5 persone di cui nessuna avrebbe riportato ferite gravi. Sono in corso i rilievi per accertare le cause dell'accaduto.La7.it - Undella compagnia elvetica Air Zermatt è caduto stamattina sul Monte Rosa in territorio svizzero, in alta Valsesia. Secondo fonti dei soccorritori, a bordo ci sarebbero cinque ...Unè caduto nel massiccio del Monte Rosa tra i rifugi Gnifetti e Regina Margherita, nel territorio del Comune di Alagna. Non ci sono al momento notizie dettagliate, in un primo tempo da fonte ...

Elicottero cade in Alta Valsesia: illese le 5 persone a bordo Corriere della Sera

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45, a una quota di circa 4.500 metri, nella zona del Colle Gnifetti, poco sotto Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d'Europa ...