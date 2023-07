Buon compleanno a… Alejandro Berenguer

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggicompie 28 anni. La sua ultima stagione non è stata propriamente esaltante. L’Athletic Bilbao ha chiuso al primo posto delle squadre escluse dalle competizioni europee Oggicompie 28 anni. La sua ultima stagione non è stata propriamente esaltante. L’Athletic Bilbao ha chiuso al primo posto delle squadre escluse dalle competizioni europee del prossimo anno in virtù di un finale abbastanza sciagurato, con solo 1 punto nelle ultime 3 gare a fronte dei 6 conquistati in contemporanea dall’Osasuna che l’ha scavalcato. E il suo rendimento si è via via sfilacciato, perdendo l’abbrivio dell’inizio, quando nelle prime 5 giornate era riuscito a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori in ben 3 circostanze, colpendo Valencia, Cadice ed Elche. Era sembrato di rivivere i ...