Bruce Willis | l' ultimo film convince i fan ma non la critica

(Di martedì 4 luglio 2023) Assassin è l'ultima apparizione cinematografica agrodolce diprima del ritiro forzato. Nel 2022è stato costretto a ritirarsi dalle scene a causa della diagnosi di afasia e dalla conferma della demenza froto temporale della quale soffre la star di Die Hard. L'ultima apparizione cinematografica diè Assassin, und'azione diretto da Jesse Atlas e interpretato al fianco di Nomzamo Mbatha e Dominic Purcell. Ilè soltanto l'di una serie action movie cheha girato nell'periodo della sua carriera, per cercare di coniugare al meglio lavoro e vita privata. Sfortunatamente lanon sembra aver accolto positivamente il ...

Assassin è l'ultima apparizione cinematografica agrodolce di Bruce Willis prima del ritiro forzato. Nel 2022 Bruce Willis è stato costretto a ritirarsi dalle scene a causa della diagnosi di afasia e dalla conferma della demenza froto temporale della quale soffre la star di Die Hard. L'ultimo film di Bruce Willis non è stato apprezzato dalla critica, impietosa nonostante le condizioni di salute dell'attore.