Brozovic saluta l'Inter | 'Grazie Milano'

Commenta per primo Marcelonon è più un giocatore dell' Inter , è ufficiale il trasferimento del centrocampista croato all' Al - Nassr , dove guadagnerà 30 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni (più ...quindi l' Inter e i suoi tifosi dopo otto stagioni e mezza, durante le quali è sceso in campo in 330 occasione, mettendo a referto 31 reti e conquistando 5 trofei, tra i quali spicca ...Attraverso un video postato sui social, l' Al - Nassr ha ufficializzato l'acquisto di Marcelo. Il centrocampista croatocosì l'Inter dopo otto anni e mezzo per iniziare una nuova esperienza in Arabia Saudita. Lascia spazio a poche interpretazioni il filmato postato dal club ...

"Goodbye Brozo", ha scritto l'Inter sui propri profili social. E Marcelo Brozovic ha commentato in maniera sarcastica: "Grande saluto".Il centrocampista croato non ha apprezzato il post "asciutto" del club, facendolo notare immediatamente. Tifosi divisi ...