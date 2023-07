Brozovic all’Al-Nassr | vissero felici e contenti! Le cifre dell’affare ? TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) Marceloè, dopo una lunga telenovela degna di nota, passatosalutando l’Inter. Tuttie contenti, come garantisce Tuttosport che poi fa il punto sulleTUTTI ? Da qualche ora è ufficiale: Marcelonon è più un giocatore dell’Inter. La lunga telenovela è terminata con un “e”, come riferito da di Tuttosport. L’Al-ha ottenuto il cartellino del centrocampista, che dal canto suo percepirà un alto ingaggio (100 milioni di euro in tre anni, più bonus alla firma). L’Inter invece ha ricevuto nelle proprie casse 18 milioni di euro, oltre a un risparmio sostanzioso dovuto ...