Briatore | “Mi hanno spaccato i maroni su mio figlio Nathan Falco Lo manderò a fare il cameriere” video

(Di martedì 4 luglio 2023) Flaviocita anche ilin unpubblicato su Instagram, torna sulle dichiarazioni fatte la scorsa settimana a Cartabianca e finite al centro delle polemiche: “Tra qualche anno non ci saranno più falegnami, mandano i figli a scuola e all’università”. #ha ragione pic.twitter.com/WLGLocUSLf LEGGI ANCHE: il fascismo? A mionon gliene frega nulla, non conosce nemmeno Patty Pravo, niente candidatura, ma chiede la svolta al prossimo governo: "Serve gente brava" — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) June 29, 2023 “Misulla roba del falegname – dice il fondatore del Billionaire – Ho solo ...

Flaviocommenta per Il Riformista il Gp di Spielberg: "Il weekend austriaco è stato molto ... i campioni ancora una volta sono stati gli spettatori: i ragazzi e le ragazze cheaspettato ...ha detto, sostanzialmente, che quando i falegnamidei figli non è che dicono loro di fare il falegname, ma gli dicono 'studia'", ha raccontato in un video pubblicato su i suoi social. ...... 'In estate abbiamo perso 6,3 miliardi di fatturato' Santanchè al Twiga: 'Stasera non si balla: io earma di distrazione di massa' Il comunicato degli Asburgo Gli Asburgodiramato il ...

Briatore e la frase sui figli dei falegnami: polemica a distanza con Scanzi, l'attacco all'imprenditore Virgilio Notizie

Sono passati oltre sei anni dal divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ma i due, soprattutto per il bene del figlio, Nathan Falco, hanno saputo costruire ...Il ristorante del famoso locale della Versilia ha spinto i ricavi del locale oltre quota 8 milioni nel 2022. Per la gioia degli azionisti Flavio Briatore e ...