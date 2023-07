(Di martedì 4 luglio 2023) Stop ai lavori nella villa, in via di realizzazione una spiaggia: quattro multe per "decine di infrazioni" rilevate

Brasile, multa di 3,3 milioni a Neymar per laghetto abusivo Agenzia ANSA

Un procuratore in Brasile ha multato la stella del calcio Neymar per 16 milioni di reais (3,3 milioni di dollari) per aver costruito un lago nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza una ...Stop ai lavori nella villa in periferia di Rio, una proprietĂ di 10'000 metri quadrati con eliporto, spa e palestra. Era in via di realizzazione pure una spiaggia ...